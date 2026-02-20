Tamara Gorro, molesta, anuncia demanda ante los rumores con Fran Rivera: "Hay líneas que no se pueden pasar"

Tamara Gorro - EUROPA PRESS

MADRID, 20 Feb. (CHANCE) -

La felicidad de Tamara Gorro y Cayetano Rivera se ha visto enturbiada cuando, a su regreso a España tras disfrutar de unas inolvidables vacaciones en Dubai y Maldivas, y mientras intentan normalizar su relación ante la expectación mediática que rodea a su idilio, Leticia Requejo ha revelado que el torero habría discutido con su hermano Francisco Rivera por la influencer.

Según la colaboradora de 'El tiempo justo', el marido de Lourdes Montes habría llamado a Cayetano al enterarse de su incipiente romance -mientras éste se encontraba de viaje con la ex de Ezequiel Garay- para advertirle que hace "muchísimos años", "cuando ambos estaban solteros", habría tenido un tonteo con Tamara y pedirle que tuviera cuidado con ella porque "la conocía muy bien", provocando una discusión entre hermnos.

Una información que la creadora de contenido ha desmentido rotundamente en su reaparición en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. "No voy a consentir que se digan mentiras, como por ejemplo el tema de los hermanos" ha expresado visiblemente enfadada, asegurando que ha puesto el tema en manos de sus abogados y que tomará medidas legales por lo que se ha contado sobre la supuesta conversación entre Fran y Cayetano, en la que Leticia Requejo se ha reafirmado convencida de la fiabilidad de sus fuentes.

Y aunque no se siente cómoda al hablar de su historia de amor con el exmarido de Eva González ya que a él no le gusta que se exponga su relación a nivel mediático -"hay terrenos en los que nunca voy a entrar, no quiero, no quiero" ha reconocido ante las cámaras de Europa Press tras su charla con Sonsoles Ónega, en la que sí ha confesado que está muy feliz y que la belleza de Cayetano es lo de menos al lado de su simpatía y lo buena gente que es-, no ha dudado en dejar claro que no va a permitir que se siga especulando con su supuesto tonteo con Francisco.

"Voy a tomar... Ya, hay acciones legales sí. No voy a entrar en circos ni en... Es que no voy a entrar. Todos los que conocéis a Cayetano sabéis que es un tío estupendo. No voy a hablar de él y quiero que me entendáis, no voy a entrar en nada. Pero yo creo que hay líneas que no se pueden pasar. Tengo que protegerme a mí y a los míos" ha expresado rotunda.

Además, y presumiendo de la maravillosa relación que mantiene con su exmarido, Tamara ha pedido "respeto para Ezequiel, porque yo protejo a los míos. Por favor, se respeta a todos los míos" y no le hace gracia que la prensa le pregunte al exfutbolista por su historia de amor con el torero.

Por último, y entre risas, la influencer ha reaccionado a las informaciones que apuntan a que habría sido Kiko Rivera -al que conoció en 'Supervivientes en 2011'- quién habría ejercido de 'intermediario' presentándole a Cayetano: "Que se ha presentado dónde... Madre mía, yo me tengo que poner más al día. Lo estoy haciendo por vosotros, pero es que... es que me siento súper incómoda". ¡Dale al play y no te lo pierdas!