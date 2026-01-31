Tana Rivera, sin pareja, en la primera gran boda sevillana del año

Cayetana Rivera en la boda de María Eugenia González-Serna y Juan Molina Ponce. - LEANDRO WASSAUL

MADRID, 31 Ene. (CHANCE) -

Sevilla se ha engalanado para albergar la primera boda de postín de este 2026 gracias al enlace de María Eugenia González-Serna y Juan Molina Ponce, que se ha celebrado en la mañana se este sábado en la parroquia de la Santa Cruz y que ha contado con invitados ilustres entre los que ha destacado una de las jóvenes andaluzas del momento, Cayetana Rivera Martínez de Irujo.

La hija mayor de Francisco Rivera es uno de los rostros de la jet set hispalense que no deja indiferente a nadie. Tiene carácter, una belleza racial y un estilazo indiscutible ya sea en el Street style o para una ceremonia, como es el caso. Outfit aparte y sin llegar a quitarle protagonismo a la novia, Tana es la secundaria de Oscar del enlace. Ha llegado sin pareja, acompañada de una amiga, y con ese halo de misterio que desprende desde que rompió su relación con el empresario Manuel Vega.

Porque la joven aún no ha confirmado si tiene el corazón ocupado, a pesar de que todo apunta a que está de nuevo enamorada. "Estoy muy bien, aunque no suelo hablar mucho de mi vida privada", ha sido lo único que ha querido explicar al menos hasta el momento. Después de cuatro años de amor con Manuel y una ruptura inesperada en verano, la nieta de la duquesa de Alba prefiere mantener los asuntos del corazón bajo llave, lucir palmito y disfrutar de la compañía de su familia y sus amigos. Y este sábado, toca boda entre su círculo y con su padre y Lourdes Montes también como invitados.