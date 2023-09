Terelu Campos y Carmen Borrego, emocionadas y arropadas por los malagueños en el homenaje a su madre

MADRID, 11 Sep. (CHANCE) -

Muy emotivo y cercano, así ha sido el especial homenaje que Terelu Campos y Carmen Borrego le han hecho a su madre, María Teresa Campos, en la Parroquia de San Pablo, en Málaga. Rodeadas de sus familiares y amigos más cercanos, las hijas de la periodista recibieron el cariño y el apoyo incondicional de muchos malagueños que se acercaron hasta allí para demostrar el gran cariño que le tenían a la 'reina de las mañanas'.

Arropadas por sus hijos, Terelu y Carmen contaron con el apoyo también de otros rostros conocidos como el Presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno o la cantante Diana Navarro que fue la encargada de poner voz y música al homenaje. A pesar de la tristeza más que evidente en su rostro, Terelu se llenó de valor para dedicarle unas palabras a su madre de lo más emotivas recordando lo mucho que luchó por los derechos de las mujeres durante toda su vida: "Luchando por la igualdad, por un feminismo que defendió con uñas y dientes como defendía unos valores que le costaron que Fuerza Nueva le quemara el coche y años después, ETA le amenazara de muerte". Terelu también se acordó durante su discurso de la gran unión que su madre tenía con Málaga: "Para su honor y el nuestro, los partidos democráticos decidieron, por unanimidad, que Málaga fuera ella la encargada de leer el manifiesto a favor de la Constitución tras el intento de golpe de estado del año 81".

Por su parte, también Carmen Almoguera tuvo unas bonitas palabras para su abuela en las que recordó también a su hermano José María y su prima Alejandra Rubio: "Era un ser excepcional y seguirá siendo un apoyo para nosotros. Estamos seguros que desde donde esté no dejará de querernos y defendernos como solo ella lo sabe hacer". Como amigo de la familia, pero sobre todo de Terelu Campos, Juan Peña interpretó la canción 'Gracias' de Javier Solís rindiendo su particular homenaje a María Teresa. Como no podía ser de otra forma, también Gustavo Guillermo acudió al último adiós de la periodista en su tierra. Aplaudido por los allí presentes en su llegada, el chófer también recibió el cariño de los malagueños que han sabido reconocer los años de compañía y amistad que Gustavo ha vivido al lado de María Teresa.