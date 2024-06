Terelu Campos y Jorge Javier Vázquez recuerdan a Mila Ximénez en el aniversario de su fallecimiento

MADRID, 24 Jun. (CHANCE) -

El 23 de junio de 2021 el mundo de la televisión se quedaba conmocionado con la noticia del fallecimiento de una de las colaboradoras más queridas de la pantalla. Después de luchar contra un cáncer de pulmón durante un año, Mila Ximénez fallecía en Madrid y sus compañeros de 'Sálvame' sentían como se quedaba su silla vacía. En el último programa, que coincidía con el aniversario, también le dedicaban algún guiño.

Una de sus grandes amigas, Terelu Campos, dejaba de lado sus polémicas familiares actuales y le dedicaba un post en sus redes sociales. Compartiendo dos imágenes en las que salían sonriendo, prueba de la buena relación que mantenían, hablaba de cómo está viviendo su vida con su ausencia: "Se q ha pasado 1h y 23m del dia de su partida .. pero es q ella forma parte de mi vida todos los días .. y solo los q me conocen de verdad saben q la llevo conmigo desde q me levanto .. como?? Repito solos lis q forman parte de mi vida lo saben!! Y lo hago casi 1h y media después del@día q se me fue.. pero así he querido hacerlo este año .. siempre en mi vida diaria q es lo importante !! Amiga q 3 años tan difíciles !! Pero sé q me ayudarás!! Te quiero for ever !!".

Coincidiendo con la emisión de 'Supervivientes: All Stars', Jorge Javier Vázquez aprovechaba la oportunidad para recordar a Mila. Hablando con Adara Molinero, quien todavía no había decidido si se quedaría en el concurso o si abandonaba definitivamente, comentaba en directo: "Me ha tocado trabajar este domingo porque hoy se cumplen 3 años desde que se nos fue Mila Ximénez, con la que compartiste experiencia en GHVIP. Aprovecho para dedicarle el programa de hoy. Las casualidades no existen, siempre Mila con nosotros".