Victoria Federica y la ex del Rey Felipe, Gigi Howard, coinciden en el concierto de Black Eyed Peas en Madrid

MADRID, 19 Dic. (CHANCE) -

El festival Starlite Christmas continúa trayendo la mejor música a Madrid para celebrar por todo lo alto la llegada de la Navidad, y tras los conciertos entre otros de Alejandro Fernández, Niña Pastori, Vanesa Martín o 'Il Divo', este miércoles le ha tocado el turno a la popular banda estadounidense 'Black Eyed Peas'.

Como no podía ser de otra manera, han sido numerosos los rostros conocidos que no se han perdido el único concierto en España del grupo que lideró en su día Fergie, y que enloquecieron al público que abarrotó el Auditorio del Recinto Ferial de IFEMA cantando sus temas más míticos, como 'Where is the love?’, “I Gotta Feeling”, "Don't you Worry', o “Pump it”.

Sorpresa mayúscula con la presencia de la exnovia del Rey Felipe VI, la modelo Gigi Howard, que coincidió -aunque no llegaron a saludarse, por lo menos ante las cámaras- con Victoria Federica, que acompañada por unos amigos y situada al lado de la mesa de sonido para intentar pasar desapercibida, lo dio todo durante el show, moviéndose al ritmo de la música de lo más relajada y sonriente.

Pendiente en todo momento de su móvil,y grabando parte del concierto, la hija de la infanta Elena -con una abrigosa cazadora de borreguito que no se quitó en ningún momento- se convirtió en una de las grandes protagonistas de la velada, y hasta ella se acercaron Paula Echevarría y Miguel Torres, y Jaime Martínez-Bordiú, para saludarla cariñosamente y compartir confidencias y risas antes del arranque del concierto.

Fans de 'Black Eyed Peas', celebrities como Elena Tablada, Raquel Rodríguez, Makoke, Pepe Navarro, Juan Peña, Enrique del Pozo, Geraldine Larrosa o Ivanna Icardi, también desfilaron por un multitudinario photocall del que una vez más huyó Victoria Federica, esquivando así las preguntas sobre el comentadísimo retrato que la biógrafa de su abuelo el Rey Juan Carlos, la francesa Laurence Debray, ha hecho de su madre en las páginas de la revista '¡Hola!'.