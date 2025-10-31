Women'secret, su nueva tote bag solidaria en apoyo contra el cáncer de mama

Archivo - Women'secret se suma a la lucha contra el cáncer de mama - FREEPIK - Archivo

MADRID, 31 Oct. (CHANCE) -

Desde hace más de 30 años, en Women'secret colaboramos con causas solidarias relacionadas con temas que, como mujeres, nos importan y nos preocupan. En nuestro firme compromiso para ayudar y apoyar a la mujer en la lucha contra el cáncer, nació hace 12 años nuestro proyecto #símeimporta que contribuye a normalizar la vida de las mujeres que padecen cáncer, hacer su día a día más fácil, acompañarlas durante todo el proceso, así como favorecer su bienestar y recuperación integral. En definitiva, lograr que vuelvan a sentirse bien con ellas mismas.

Afortunadamente, gracias a los avances médicos, la supervivencia al cáncer de mama supera actualmente el 85%. Esto permite que muchas mujeres retomen su vida con normalidad. Sin embargo, la enfermedad y sus tratamientos pueden dejar secuelas físicas y emocionales que afectan al día a día: desde cambios en la imagen corporal y disfunciones sexuales, hasta alteraciones hormonales, dificultades emocionales, falta de motivación, dificultad de concentración y pérdida de memoria, problemas de piel o necesidad de adaptar la alimentación.

Este año damos apoyo al Programa "Sentirte tú, otra vez. Porque tu vida va mucho más allá del cáncer de mama" de la Fundación Dexeus Mujer que ofrece servicios personalizados dirigidos a cuidar la salud integral de las pacientes.

Nuestra nueva campaña "Cuidar más las palabras nos cuida más a todas", pretende ser un ejemplo de cómo apoyar a las pacientes oncológicas durante la enfermedad, sin presionarlas a sentirse guerreras o superheroínas.

BOLSA TOTE BAG SOLIDARIA: UN SÍMBOLO DE APOYO Y VISIBILIDAD

La nueva tote bag solidaria se convierte en el emblema de esta campaña contra el cáncer de mama. Un accesorio práctico, con diseño positivo y mensaje esperanzador, creado para visibilizar el movimiento #SíMeImporta y recaudar fondos destinados a mejorar la calidad de vida de las mujeres que han superado la enfermedad.

Fabricada en algodón, cómoda y reutilizable, la tote bag solidaria representa mucho más que una bolsa: es un recordatorio de empatía, unión y cuidado mutuo. Cada compra contribuye directamente a apoyar el trabajo de la Fundación Dexeus Mujer y a dar continuidad a un proyecto que transforma realidades.

CÓMO SE PUEDE CONSEGUIR LA TOTE BAG SOLIDARIA

Puedes conseguir tu tote bag solidaria en todas las tiendas Women'Secret y también a través de su web oficial, donde encontrarás este producto solidario tote bag Women'Secret junto a la colección de post-surgery bras, diseñados especialmente para mujeres que han pasado por una cirugía de mama.

Cada adquisición se traduce en un gesto real de apoyo dentro de la campaña lucha contra el cáncer de mama y en una forma sencilla de unirte a la causa.

¿DÓNDE SE DESTINA EL DINERO RECAUDADO?

Los fondos obtenidos a través de la tote bag solidaria se destinan íntegramente al Programa "Sentirte tú, otra vez" de la Fundación Dexeus Mujer, centrado en mejorar el bienestar íntimo y sexual de las pacientes que han superado un cáncer de mama.

Este programa ofrece atención personalizada para aliviar las secuelas físicas y emocionales de la enfermedad -como los cambios en la imagen corporal, la disfunción sexual o las alteraciones hormonales-, ayudando a las mujeres a reconectar con su cuerpo y recuperar su confianza.

COLABORA Y COMPARTE EL MOVIMIENTO #SÍMEIMPORTA

Desde Women'secret, creemos que cada gesto cuenta. Al adquirir tu tote bag solidaria, te sumas a una red de apoyo que acompaña a miles de mujeres a sentirse ellas mismas de nuevo.

Comparte tu tote bag solidaria y ayuda a dar visibilidad usando el hashtag #SíMeImporta.

Tu implicación importa. Porque cuando decimos sí me importa, decimos que creemos en el poder del cuidado, de la empatía y de la esperanza.

(Información remitida por la empresa firmante)