Doña Letizia repite estilismo en Barcelona tras su 51 cumpleaños

MADRID, 18 Sep. (CHANCE) -

La reina Letizia conquista Barcelona en su primera aparición tra su reciente cumpelaños que, como cada año, ha celebrado en la más estricta intimidad. En esta ocasión los reyes Felipe y Letizia, han viajado hasta la ciudad condal para cumplir con dos nuevas citas con la agenda institucional.

En primer lugar, los Monarcas recibían en el Palacio Abéniz al equipo español de Natación Artística y a los equipos españoles de Waterpolo que participaron en el Mundial de Natación Fukuoka. Una vez más mostrando su apoyo incondicional al eporte femenino, doña Letizia estuvo de lo más cercana compartiendo confidencias con algunas de las chicas que han participado en el Mundial. Al igual que sucedió con la Selección Femenina de Fútbol, doña Letizia se ha interesado por el increible trabajo que realizan para lograr romper todos los techos de cristal que existen aún en el deporte femenino.

Apostando por la elegancia y la sobriedad para la ocasión, la Reina elegía un sencillo vestido de corte midi en color negro con flores en dorado. De la marca belga Dries Van Noten, doña Letizia lucía escote redondo y cintura apretada. Tan solo unas horas después, los Reyes volvían a aparecer en el Museo Nacional de Arte de Cataluña donde tuvo lugar la primera edición de los 'Premios La Vanguardia' coincidiendo con el 140º aniversario del periódico.

Aunque no es habitual que doña Letizia repita look en sus apariciones públicas, en esta ocasión la proximidad en el tiempo de los dos actos hizo que la Reina eligiera un estilismo apropiado para ambos actos con el que estar cómoda y de lo más acertada. En esta ocasión los Reyes estuvieron acompañados por otras autoridades como fue el caso de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el ex Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo; el lídel del PSC, Salvador Illa o el alcalde de Barcelona Jaume Collboni, entre otros.