Kate Middleton entona el 'mea culpa' y admite que manipuló su fotografía con sus hijos

MADRID, 11 Mar. (CHANCE) -

Dos meses después de su intervención abdominal, y consciente de los rumores y especulaciones que han rodeado a su estado, a su recuperación y a las complicaciones que habría sufrido tras su operación por el hermetismo de la Casa Real británica ha mostrado sobre su estado, Kate Middleton daba un paso al frente este domingo y reaparecía públicamente.

La fecha escogida, una especialmente significativa, el Día de la Madre en Reino Unido, en la que la cuenta oficial de Twitter de los Príncipe de Gales publicó una imagen de la nuera del Rey Carlos III con muy buen aspecto y rodeada de sus tres hijos: George, Charlotte y Louis.

Sin embargo, lo que no imaginaba Kengstinton Palace es que esta fotografía iba a lograr el efecto contrario, surgiendo cientos de comentarios acerca de que la imagen no sería actual y estaría retocada con Photoshop -por la colocación de sus manos y el extraño aspecto de la manga de su hija mediana- lo que no hizo sino aumentar las especulaciones sobre Kate tras su intervención el pasado 17 de enero.

Tal ha sido el revuelo que algunas de las principales agencias de prensa de Reino Unido han eliminado la fotografía acusando a la Casa Real de manipular la reaparición de la Princesa de Gales. Y consciente de que han logrado justo el efecto contrario al que pretendían al publicar su primera imagen, que este lunes la propia Kate Middleton ha entonado el 'mea culpa' y ha emitido un comunicado para reconocer que fue ella quien retocó la instantánea.

Un breve texto que ha publicado en redes sociales y en el que la mujer del Príncipe Guillermo pide perdón: "Como muchos fotógrafos aficionados, de vez en cuando experimento con la edición. Quería expresar mis disculpas por cualquier confusión que haya causado la fotografía familiar que compartimos ayer. Espero que todos los que celebran hayan tenido un muy feliz Día de la Madre" ha escrito.

Sin embargo, la Princesa de Gales no explica qué es lo que quería retocar de la imagen ni ha publicado la original, lo que ha reavivado las especulaciones acerca de su recuperación.