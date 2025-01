Ana Herminia se derrumba ante las palabras de Ángel Cristo: "Ella reconocerá sus errores"

MADRID, 13 Ene. (CHANCE) -

Después de una de las semanas más complicadas para Ana Herminia en la casa de 'Gran Hermano Dúo', Ana Herminia ha tenido noticias de su marido Ángel Cristo desde plató que no dudó en reprimirle su actitud con Javi al que acusó de 'agresión' por unas simples palmadas en la rodilla que se malentendieron por parte de Ana. "Ella reconocerá sus errores, no puedo decir que allí se distorsiona la realidad, no es justo, pero si viera las imágenes, se daría cuenta de que no es como ella cree" comentaba Ángel desde el plató mientras defendía a su mujer de a expulsión.

Ante la 'reprimenda' de su marido, Ana no podía evitar las lágrimas amenazando nuevamente con marcharse e intentando explicar su reacción: "Es mi vida entera, es lo que más quiero, sabía que a él esta parte, por todo lo que hemos vivido y como se entendi, no le iba a gustar pero él también sabe de algo que me pasó y que no me gusta que me invadan y me toquen así en el momento y la situación en la que estaba, no lo puedo hablar aquí. Lo hablaré con mi marido en casa". Y añadía rotunda: "Yo sé que él cuando le explique me va a entender, más en las condiciones en las que estaba yo".

Como no podía ser de otra forma, Ángel insistía ante las preguntas de Ion Aramendi que apoya a su mujer al 100% a pesar de su equivación: "Lo está pasando mal, no está acostumbrada a que yo no esté y de alguna manera no estamos acostumbrados a estar separados. Tiene todo mi apoyo, pero no puedo defender si se ha equivocado. Tiene todo mi apoyo, creo que si le dan la oportunidad pueden ver como Ana es capaz de enderezar la situación".

Tras la conversación con su marido, Ana Herminia se derrumbaba teniendo la oportunidad de volver a hablar con él de nuevo para aclarar su alegato desde el confesionario. "Lo estás haciendo fenomenal, das vida a la casa, eres un pilar fundamental, lo estás haciendo súper bien, sigue haciendo las cosas y no te quedes con lo que te he dicho, no le des más vueltas, las niñas están fenomenal, todo lo que te preocupaba mío ha salido bien, tienes todo mi apoyo y mi comprensión, no te juzgo por nada, sabes que te amo" le dejaba muy claro Ángel a su mujer. Ante estas nuevas palabras, Ana le agradecía a su marido la intervención y le recordaba lo importante que es para ella: "Te amo, mi amor, gracias de verdad".