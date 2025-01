Ana Herminia, nueva expulsada de 'GH DÚO' frente a su compañeros Álex Ghita

MADRID, 17 Ene. (CHANCE) -

Ana Herminia se convierte en la segunda expulsada de 'Gran Hermano Dúo' tras haber sido la elegida por la audiencia. Después de la primera expulsión de Vanessa en la primera semana de concurso, la mujer de Ángel Cristo volvía a la vida real donde le esperaba su marido para apoyarla en todo momento. Frente a su compañero Álex Ghita, Ana recibía la noticia de la expulsión y explicaba: "No tengo mi salud bien, estoy super contenta de volver a casa, cuando no puedo dar las cosas al 100%, prefiero no estar, hay mucha gente que se merece tener la oportunid de vivirlo".

Aunque el programa insiste en que el problema de salud al que ella hace referencia está controlado por los médicos, Ana insiste en que este problema le ha impedido disfrutar al máximo del concurso: "Yo no estoy bien de salud, tengo días con una hipertensión que me está matando, no me quería ir por la puerta de atrás". A pesar del gran porcentaje con el que la ha expulsado la audiencia, Ana lucía una gran sonrisa en el rostro dejando claro que ella quería volver a casa: "Estoy feliz de volver a casa con los míos, que me perdone Ángel pero mi salud es lo más importante, no puedo estar todo los días con la tensión por los aires".

Por su parte, Ángel también defendía la postura de su mujer desde el plató poniendo el foco también en su salud y la importancia de que se cuidee: "La he vito en el 24 horas, a veces la he visto con ganas de irse, otras no, sí que le puede dar una subida de tensón y quedarse con un ictus o cualquier cosa, sí que tiene un problema de tensión y de corazón".