Ana María Aldón calma su ataque de ansiedad gracias a su hija Gema

MADRID, 22 Ene. (CHANCE) -

La que fuera mujer de José Ortega Cano vivía un domingo de lo más tenso cuando ha llegado el momento de posicionarse en contra de alguno de los nominados. Tras decirle a Finito el por qué lo escogía como concursante expulsado, ambos se enzarzaron en una discusión que le llevó a sufrir un ataque de ansiedad que terminaba con ella acudiendo al confesionario para poder hablar con Ion Aramendi a solas.

Después de dejarle unos minutos hablando con el 'Súper' para que se calmase, el presentador le preguntaba qué era lo que más le preocupaba y ella, sin pensárselo dos veces, confesaba que su hija era su mayor preocupación. Cuando Ana María entró al concurso, Gema hacía poco que había roto su relación y, como cualquier madre, le preocupaba cómo podría estar llevando la ruptura sin su apoyo.

Es entonces cuando sorprendían a la concursante con una videollamada de Gema, a quien también se la veía emocionada por poder hablar con su madre. La joven aseguraba que se encontraba bien, que "la vida sigue, todo sigue" y le pedía que pensara siempre en positivo, que toda la familia está pendiente de su concurso. Ana María preguntaba por el estado de salud de su madre y Gema le aseguraba que se encuentran bien, mandándole toda la fuerza para este nuevo proyecto en su vida.

Aprovechando la ocasión, Gema le comentaba lo orgullosa que está de ver a su madre disfrutando tanto, pasándoselo tan bien y disfrutando de esta oportunidad que la vida le ha brindado. Antes de terminar la conversación, quiso aclararle que su hermano José María se encuentra muy bien y, para dejarle tranquila, le decía "a mí no me para nadie, mamá", haciendo alusión a que su ruptura no va impedir que siga adelante con su vida. Sin duda alguna, esta conversación ha significado un paso muy importante en el concurso de Ana María Aldón en 'GH Dúo', quien se ha mostrado mucho más cargada de energía y con fuerzas renovadas para seguir encarando el concurso.