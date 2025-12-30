Los 40 años de España en la UE en diez datos

Archivo - Felipe González firma el Trarado de Adhesión de España a las Comunidades Europeas, actual Unión Europea - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El 1 de enero de 1986 España ingresaba finalmente en lo que entonces eran las Comunidades Europeas y ponía así fin a décadas de aislamiento durante la dictadura de Franco, abriendo una nueva etapa de modernización y prosperidad para el país. Los 40 años transcurridos han supuesto un gran cambio para España pero también España ha contribuido en este tiempo al proyecto europeo.

A continuación repasamos en diez datos lo que han dado de sí estas cuatro décadas desde la adhesión a la UE:

- Cinco presidencias del Consejo de la UE.

España ha presidido en cinco ocasiones el Consejo de la UE que, de forma rotatoria, cada seis meses, van ocupando los distintos estados miembro. La primera vez que esto ocurrió fue en el primer semestre de 1989 y la última en el segundo semestre de 2023. Entre medias, España ostentó la presidencia de turno en el segundo semestre de 1995, en el primer trimestre de 2002 y en el primer semestre de 2010.

- Nueve comisarios.

Desde su ingreso en la UE, España ha aportado un total de nueve nombres a las distintas comisiones que se han ido sucediendo desde entonces. Inicialmente, cuando los estados miembro eran menos que los 27 actuales, cada país aportaba dos nombres, pero desde 2004, cuando se produjo la 'gran ampliación', la cifra quedó reducida a uno.

Los primeros en ostentar el puesto fueron Abel Matutes y Manuel Marín, que entraron a formar parte de la comisión de Jacques Delors en 1986 y se mantendrían en sus cargos hasta 1994, en el caso del segundo llegando a ser vicepresidente de la misma.

Marín seguiría como comisario con la llegada de Jacques Santer a la presidencia de la Comisión en 1995 y se convirtió en presidente de la misma de forma temporal cuando este dimitió en 1999 hasta que Romano Prodi tomó las riendas. Además, en este periodo también ejerció de comisario Marcelino Oreja.

En la comisión Prodi (1999-2004) los representantes de España fueron Loyola de Palacio y Pedro Solbes, si bien este dejó el cargo en abril de 2004, lo que supuso la llegada de Joaquín Almunia, quien continuaría durante los dos mandatos como presidente de José Manuel Durao Barroso hasta 2014, ocupando en el segundo de ellos la vicepresidencia y encargándose de Competencia.

A continuación, llegó a Bruselas Miguel Arias Cañete para formar parte de la comisión de Jean Claude Juncker hasta 2019, cuando, ya con Ursula Von der Leyen al frente, cogió el testigo Josep Borrell, quien fue nombrado vicepresidente y máximo responsable de política exterior. En la actualidad, es Teresa Ribera la representante española, ostentando la vicepresidencia y la cartera de Transición Limpia.

- 60 eurodiputados.

El número de representantes españoles en el Parlamento Europeo ha ido evolucionando con el paso de los años, al tiempo que lo ha ido haciendo el número de escaños con las distintas ampliaciones. Así, cuando España entró en la UE le fueron adjudicados 61 eurodiputados, que pasaron a 64 en la legislatura de 1999-2004.

Con la ampliación de 2004, se redujeron a 54, que se mantuvieron sin cambios hasta 2019, en que aumentaron a 59 por la salida de Reino Unido de la UE. En la actual legislatura, España cuenta con 61 eurodiputados en virtud del nuevo reparto como resultado del Brexit.

- Tres presidentes de la Eurocámara.

En estos 40 años han sido tres los españoles que han ocupado la Presidencia del Parlamento Europeo. El primero en hacerlo fue el socialista Enrique Barón Crespo entre 1989 y 1992. Tras él, fue el turno del 'popular' José María Gil-Robles, entre 1997 y 1999, mientras que el último fue el socialista Josep Borrell, entre 2004 y 2007.

- Más de 150.000 millones de euros en fondos de cohesión.

En estos 40 años, España ha recibido más de 150.000 millones de euros de fondos de cohesión, es decir, las ayudas que facilita la UE para reducir las disparidades económicas y territoriales de los estados miembro.

Esto se ha traducido, entre otras cosas, en la construcción de infraestructuras públicas --como los 6.700 millones recibidos desde 2007 para infraestructuras ferroviarias de alta velocidad--, los más de 7 millones de hogares que han obtenido acceso a banda ancha o las cerca de 150.000 empresas que se han beneficiado de estos fondos.

- Más de 35.000 millones del Fondo Social Europeo.

Este fondo es el principal instrumento con el que la UE apoya la creación de empleo, ayuda a las personas a conseguir mejores puestos de trabajo y garantiza oportunidades laborales más justas para toda la ciudadanía de la UE. Los fondos recibidos por España han llegado a más de 32 millones de personas en este periodo, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal.

- El PIB se ha duplicado.

El progreso económico constante que ha supuesto para España su entrada en la UE, con el acceso al mercado único y desde 2002 al euro, ha permitido que el PIB se haya más que duplicado en estos 40 años.

- El empleo también se ha duplicado.

La adhesión trajo consigo nuevas posibilidades de empleo, lo que ha provocado que el empleo total haya pasado de 10,8 millones de puestos de trabajo que había en 1986 a 21,1 millones en 2024.

- Incremento de las exportaciones.

Los acuerdos comerciales y de acceso preferencial que la UE mantiene con casi 80 países --a los que próximamente podría sumarse el Mercosur-- han posibilitado el incremento de las exportaciones de bienes de España. Así, han pasado 12.600 millones de euros en 1986 (4,9 % del PIB) a 141.500 millones de euros en 2024 (8,9 % del PIB).

- Más de 200.000 estudiantes Erasmus.

Más de 200.000 estudiantes españoles han tenido la oportunidad de cursar sus estudios en otros estados miembro de la UE gracias al programa Erasmus, creado en 1987 e impulsado por el entonces comisario Manuel Marín.

((Todos estos datos forman parte de la iniciativa 'Desde 1986. 40 años construyendo juntos Europa', una recopilación elaborada por la Representación de la Comisión Europea en España y la Oficina del Parlamento Europeo en España))