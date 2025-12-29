La Diputación de Ourense alerta del "grave" impacto territorial y económico de eliminar paradas de AVE en A Gudiña

Archivo - Paso del AVE sobre terreno quemado por el incendio de A Gudiña. - CARLOS CASTRO/EUROPA PRESS - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Ourense, a través del Inorde, ha presentado los resultados preliminares de la fase cualitativa del Estudio del impacto de la eliminación de paradas del servicio ferroviario de alta velocidad en la estación de A Gudiña, una investigación cualitativa elaborada por la Universidad de Vigo que "evidencia" las consecuencias negativas que la supresión de frecuencias del servicio ferroviario de alta velocidad está teniendo sobre la movilidad, la actividad económica y la calidad de vida en amplias zonas del oriente ourensano.

Según explican en un comunicado, el informe concluye que la reducción de paradas no supone un ajuste técnico menor, sino "un factor de debilitamento estructural del territorio", con efectos directos sobre la economía familiar y empresarial, el acceso a servicios básicos, la cohesión social y las expectativas de desarrollo futuro de comarcas como Viana-A Gudiña, Valdeorras, Verín y Terras de Trives.

Según los datos recogidos en esta fase cualitativa, cerca del 70% de las personas participantes en la encuesta afirma verse afectada en sus desplazamientos personales, mientras que casi un 40% declara impactos directos en los desplazamientos laborales. Estos resultados confirman que el tren de alta velocidad estaba plenamente integrado en la movilidad cotidiana de la población, apuntan.

Más concretamente, la eliminación de las paradas de primera hora de la mañana y de última hora de la tarde es identificada como "especialmente perjudicial", al impedir desplazamientos de ida y vuelta en el mismo día a destinos clave como Madrid o el eje atlántico gallego.

"IMPACTO ECONÓMICO GENERALIZADO"

Desde el punto de vista económico, más del 90% de las personas encuestadas valora el impacto global como alto o muy alto, destacando el incremento de costes, la pérdida de eficiencia y la reducción de la competitividad para empresas, autónomos y profesionales.

Sectores estratégicos como el turismo, la hostelería, el comercio, el transporte y los servicios presentan niveles muy elevados de afectación, con efectos indirectos sobre el conjunto del tejido productivo y la actividad económica comarcal.

Asimismo, los resultados muestran un alto consenso social sobre el perjuicio causado por la supresión de paradas. Así, un 76,1% de la población manifiesta un claro sentimiento de agravio, al percibir una disonancia entre la inversión pública realizada en la infraestructura ferroviaria y el servicio efectivamente prestado. Además, el 86,9% de las personas participantes alerta de un aumento de la desigualdad en el acceso a servicios y oportunidades en comparación con otros territorios mejor conectados.

El informe también señala que esta situación genera una "incertidumbre estructural que condiciona decisiones vitales y económicas, dificulta la llegada de nuevos residentes y pone en riesgo ña continuidad de negocios locales, especialmente en los sectores vinculados a los servicios y al turismo".

RECHAZO DE LAS MEDIDAS COMPENSATORIAS

Uno de los aspectos más relevantes del estudio es la valoración de las posibles soluciones. Los datos son claros: la población y el tejido económico no consideran eficaces las medidas compensatorias, como lanzaderas o incentivos alternativos. Cerca del 90% de las personas participantes considera que la única vía realmente eficaz es la restitución de las frecuencias eliminadas.

En particular, el 94,3% considera imprescindible recuperar el tren de primera hora de la mañana hacia Madrid, mientras que el 79% reclama la recuperación de la frecuencia matinal hacia Ourense y el resto de Galicia. También se señalan como esenciales los servicios de última hora de la tarde, que permiten el retorno en el mismo día desde Madrid (71,3 %) y desde Ourense (73,2 %).