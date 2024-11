Anne Igartiburu, su sorprendente respuesta a las clásicas preguntas de David Broncano en 'La Revuelta'

MADRID, 6 Nov. (CHANCE) -

Anne Igartiburu ha sido la invitada de este martes a 'La Revuelta' de David Broncano y, dejando a un lado la imagen seria que suele mostrar en televisión, la presentadora de 'D Corazón' ha sorprendido por su espontaneidad y sus divertidos comentarios en su primera visita al nuevo programa estrella de TVE.

Y es que, dejando sin palabras a propios y a extraños, no ha dudado en responder a las dos famosas preguntas que el de Jaén hace a todos los rostros conocidos que pasan por 'La Revuelta': Cuánto dinero tiene en el banco y cuántas relaciones sexuales ha mantenido en el último mes.

"Estás más forrada que la virgen" ha bromeado Broncano con la comunicadora que, entre risas, ha revelado el estado de su economía: "Como esa sabía que me la ibas a preguntar he llamado al contable... Son 30 años en Televisión Española. Hay mucho dinero ahorrado, pero también me he comprado una casa" ha apuntado. "Está en La Moraleja, es un adosado pero está muy bien, es chula. No sé en cuánto está valorada porque no la voy a vender, la acabo de terminar de pagar" ha añadido, desvelando que le habría costado "700.000 u 800.000 euros".

Un patrimonio que no se acaba ahí, ya que como ha confesado, entre su residencia y el dinero que tiene en la cuenta -aclarando que ahora está invirtiendo como productora- alcanzaría "un millón y algo". "Un dato bastante sincero" ha aplaudido el presentador de 'La Revuelta'.

Muy cómoda en su charla con Broncano, Anne también ha respondido a la segunda de sus famosas preguntas, la relativa a sus relaciones sexuales en los últimos 30 días. Y no ha podido ser más clara: "Cero. Nada. Cero. Qué lástima" ha asegurado. Y ante la sorpresa de su compañero, que le ha dicho que eso dependía de ella, la donostiarra ha exclamado entre risas "¿qué va a depender de mí? Bueno sí, eso sí depende de mí. Se echa mano, nunca mejor dicho".

"Igual después de esto, la próxima vez que vuelva a 'La Revuelta' te digo 'sin parar'" ha zanjado divertida, confirmando así que aunque soltera y sin compromiso, no cierra la puerta a nada.