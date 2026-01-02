Borrell avisa:"No se que más hace falta que haga Trump para que entendamos que EEUU y Europa no son los aliados de ayer"

Archivo - El ex alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ex alto representante de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, ha señalado este viernes que Europa no debería considerar a la administración estadounidense de Donal Trump como un aliado, basándose en las sanciones a altos cargos europeos y las amenazas para anexionar Groenlandia a EEUU.

"No se que más hace falta que haga Trump para que entendamos que Estado Unidos y Europa no son los aliados de ayer", ha señalado Borrell durante una entrevista en el programa 'Espejo Público' de 'Antena 3', recogida por Europa Press.

En este sentido, ha criticado las palabras del presidente de los EEUU en las que mostraba su temor a que los países europeos que cuentan con un arsenal nuclear --como Francia o Reino Unido-- puedan tener un Gobierno que no fuera amistoso con EEUU.

En opinión de Borrell, en Europa "hay mucha gente que no quiere aceptar esta realidad" ya que se sigue pensando que Estado Unidos es el mayor aliado de la Unión Europea. "Pero ya no lo es", ha insistido.

TRUMP SANCIONA REGULACIONES EUROPEAS EN RRSS

Respaldando esta idea, el exalto representante recordó la prohibición de Estados Unidos para entrar en el país que pesa sobre el excomisario europeo del Mercado Interior Thierry Breton por ser uno de los artífices de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por siglas en inglés).

Esta normativa, que fue promulgada el año pasado, trataba de combatir contenidos ilegales y proteger a los usuarios de redes sociales y contempla sanciones para quienes las incumplan.

De la misma forma, ha recordado las sanciones a dos jueces del Tribunal Penal Internacional (TPI) por las investigaciones que se iniciaron por supuestos crímenes de guerra en Gaza, donde Estados Unidos argumentó que los magistrados "participaron en esfuerzos para investigar, arrestar y detener o procesar a israelíes sin permiso de Israel".

"A esos jueces les han privado de todo, de tener una tarjeta de crédito, de tener una cuenta corriente bancaria, los han convertido en verdaderos parias digitales o financieros", ha lamentado Borrell.