EEUU ataca Venezuela | Directo: últimas noticias sobre el ataque de EEUU en Venezuela

Venezuela denuncia ataques aéreos de EEUU sobre Caracas y los estados de Aragua y La Guaira. - Europa Press/Contacto/Li Muzi

MADRID 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Venezuela ha denunciado este sábado una serie de ataques aéreos efectuados por Estados Unidos contra "territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares" de la capital del país, Caracas, y los estados de Miranda (donde se encuentra la ciudad), Aragua y La Guaira en lo que ha condenado como una "gravísima agresión militar contra territorio y población venezolanos".

A falta de un anuncio oficial, fuentes de la Casa Blanca han confirmado bajo condición de anonimato a Fox News que, efectivamente, el Ejército de Estados Unidos ha comenzado una operación militar en territorio venezolano como medida de presión contra el presidente, Nicolás Maduro.

