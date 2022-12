Bea Retamal tira la toalla con Dani García: "Le quiero, pero me tengo que querer más a mí"

MADRID, 22 Dic. (CHANCE) -

Ha sido un año y medio marcado por las rupturas, las reconciliaciones, las broncas y la pasión desmedida. Así podríamos resumir la relación de Bea Retamal y Dani García Primo que, tras ponerse a prueba una vez más en 'Pesadilla en el Paraíso', parece haber llegado a su fin definitivamente.

Así lo confesaba la finalista del reality este miércoles minutos antes de escuchar como Víctor Janeiro le arrebataba - con un reñidísimo 51% de los votos - la victoria en el concurso en el que, como ella misma ha admitido, se ha dado cuenta de que lo suyo con el influencer es imposible a pesar de sus sentimientos: "Yo le llamaba salvavidas porque me sacó de una relación tóxica, pero en este caso el salvavidas tengo que ser yo, tengo que salir a flote yo sola. Le quiero, pero me tengo que querer más a mí. Me tendrá como amiga, siempre le voy a recordar con una sonrisa".

Una decisión de romper para siempre con una relación 'tóxica' que ha sido muy importante para ella y de la que nos ha hablado, emocionada, tras la final, revelando que aunque Dani y ella se han querido y se quieren, "no nos queremos bien". "No quiero ser ejemplo de relación en este momento de nada. Tengo una prima pequeña y no me gustaría ser el ejemplo de estar discutiendo y dándome besos con la misma persona. La verdad es que han sido momentos súper heavies. He llegado a ansiedades que nunca había llegado y creo que es momento de pensar en mí y poco a poco resurgir" explica, cerrando así uno de los capítulos más intensos de su vida.

El balance que hace de su paso por 'Pesadilla en el Paraíso' y sus sentimientos tras haber quedado finalista, ¡a continuación! ¿Considera justo ganador a Víctor Janeiro? ¡Dale al play y no te pierdas su respuesta!

Cargando el vídeo....