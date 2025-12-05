La Armada de la Guardia Revolucionaria lanza misiles balísticos y de crucero durante sus maniobras cerca de Ormuz

Lanzamiento de un misil por parte de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán durante unas maniobras en el golfo Pérsico, cerca del estrecho de Ormuz (archivo) - Europa Press/Contacto/Sepahnews

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán ha lanzado este viernes misiles balísticos y de crucero en el marco del segundo días de maniobras a gran escala en el golfo Pérsico, cerca del estratégico estrecho de Ormuz.

Durante los ejercicios han sido lanzados contra objetivos en el mar de Omán misiles de crucero 'Qadr 110' y 'Qadr 380', así como misiles balísticos, según ha recogido la cadena de televisión iraní Press TV, que ha afirmado que los mismos habrían sido alcanzados de forma precisa.

Asimismo, la Guardia Revolucionaria ha desplegados sistemas de drones que han simulado ataques contra bases enemigas, así como varios buques y sistemas de combate para hacer frente a labores de guerra electrónica por parte de países enemigos.

La Guardia Revolucionaria emitió el jueves advertencia a buques estadounidenses presentes en la zona tras el inicio de estas maniobras, más de cinco meses después del conflicto desatado por la ofensiva lanzada en junio por Israel contra el país centroasiático, a la que se sumó Washington con bombardeos contra instalaciones nucleares iraníes.

En este sentido, recalcó que estas maniobras "demuestran el sacrificio y el espíritu de resistencia" de sus fuerzas navales y su disposición a "hacer frente a cualquier amenaza", al tiempo que reseñó que suponen "un mensaje de paz y amistad a los vecinos" y "una advertencia y respuesta decisiva a los enemigos".