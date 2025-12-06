El Parlamento festeja los 47 años de la Constitución sin los socios de Sánchez ni Vox y dando voz a alumnos de primaria

1034088.1.260.149.20251206133239 Acto institucional por el Día de la Constitución, en el Congreso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cortes Generales han celebrado este sábado, 6 de diciembre, el cuadragésimo séptimo aniversario de la Constitución de 1978 sin la habitual presencia de los socios parlamentarios de Pedro Sánchez ni Vox, y dando voz por primera vez a alumnos de primaria del Colegio Público Vázquez de Mella de Madrid, que han leído tres artículos de la Carta Magna en alemán, francés e italiano con la correspondiente traducción al castellano.

El Salón de Pasos Perdidos ha sido el escenario del acto institucional con motivo del aniversario de la Carta Magna en un año marcado por la celebración de los 50 años de las muerte del dictador Francisco Franco y la restauración de la Monarquía.

Pero sobre todo un año en el que la tensión y la crispación han marcado el curso político y judicial, con socialistas y 'populares' principalmente enfrentados por diversos asuntos, entre ellos los casos de corrupción que rodean al PSOE y al entorno del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la gestión de la dana por parte del dimitido presidente valenciano, Caros Mazón, o la crisis de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

QUE LEAN LOS NIÑOS

La ceremonia ha arrancado con algunos alumnos de Primaria del Colegio Pública Vázquez de Mella, de Madrid, dando lectura a diversos artículos constitucionales. Así, Paula Martínez Gernhardt y Camilo Cuesta Aschenberg han leído en alemán el artículo 23, que reconoce el derecho a la participación política ciudadana; Gael Camino Nogales y Mariam Belayachi Chaves, han hecho lo propio en francés con el artículo 27, que regula el derecho a la educación, y, seguidamente, Emma Tutone Montilla ha recitado en italiano el artículo 48, dedicado a la juventud.

Terminadas las lecturas constitucionales, ha tomado la palabra la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, para pronunciar su habitual discurso, a través del que ha ensalzado el legado de la Transición y de la integración española en la UE y ha afirmado que "la forma útil de hacer política es dialogar, pactar y pensar en el interés general".

"Solo a través del consenso se llega a propuestas que beneficien a la mayoría --ha afirmado ante los líderes políticos en el acto central de aniversario del Día de la Constitución--. Lo vimos el año pasado con la reforma del artículo 49, pero lo hemos visto este 2025 con la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género o con el desarrollo normativo para la atención a pacientes con ELA". El discurso ha concluido con un aplauso unánime de todos los presentes.

Los actos de conmemoración de la Carta Magna se iniciaron a las 10.30 horas, con el izado solemne de la bandera nacional en la Carrera de San Jerónimo, y a continuación, tanto Armengol y como el presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, fueron saludando uno a uno a los invitados al acto principal.

ASISTENTES

Además de Armengol y Rollán, al acto institucional han acudido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el grueso de su Gabinete; integrantes de las Mesas del Congreso y del Senado; el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido; y la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló.

Asimismo, en la ceremonia han estado presentes cinco presidentes autonómicos, todos ellos del PP: Juanfran Pérez Llorca, de la Comunidad Valenciana, que se estrena en estos actos institucionales; Juanma Moreno Bonilla, de Andalucía; Isabel Díaz Ayuso, de Madrid; Jorge Azcón, de Aragón; y Fernando López Miras, de Murcia; así como el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Entre los asistentes también se ha visto a las expresidentas del Congreso Ana Pastor (PP) y Meritxell Batet (PSOE), al ex presidente del Senado, Juan José Lucas; a Miquel Roca, uno de los padres vivos de la Constitución, y al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, entre otros.

Quienes, como cada año, se han borrado del evento son los socios de investidura del Gobierno, esto es, ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG. Y Podemos, por su parte, ha preferido que tanto su líder, Ione Belarra, como la eurodiputada Irene Montero se desplacen a Extremadura para participar en la campaña electoral.

Entre las bajas también se encuentra Vox, que ha rechazado participar del homenaje a la Constitución porque no quiere formar parte de la imagen internacional de estabilidad que, en su opinión, se pretende dar con esta ceremonia. "No se corresponde con la realidad", ha dicho la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán.

"No vamos a participar de ninguna celebración de un Gobierno cercado por la corrupción política y económica, y que ahora también tiene en su haber denuncias de acoso social desatendidas por el Gobierno", ha dicho Millán, quien ha recalcado que sólo han excusado su ausencia al Jefe Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) durante el tradicional izado de la bandera.

Vox ya se ausentó el pasado 21 de noviembre del acto que el Congreso celebró por los 50 años de la reinstauración de la Monarquía, 'plantando' así a los Reyes, que lo presidieron junto a sus hijas, la Princesa Leonor y la infanta Sofía.

Así las cosas, los diputados y senadores del PSOE y el PP han copado este sábado el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, donde al término del acto han comenzado los conocidos 'corrillos' entre políticos y periodistas.