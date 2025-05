Blanca Villa protagoniza una fuerte discusión con María José Cantudo en directo que acaba con una amenaza de demanda

MADRID, 4 May. (CHANCE) -

Blanca Villa visitaba el programa de televisión 'Fiesta' este sábado para hablar de la batalla judicial que tuvo años atrás con María José Cantudo, por la que se dictó una sentencia que le obligaba a pagar 4000.000 euros a Cantudo por los daños causados, una multa que obligó a Blanca a desprenderse de la casa en la que vivía con sus hijos.

"Esa señora me engañó, me estafó, yo puse mi voz para unas canciones que se suponía que iban a ser para bandas sonoras de películas y además porque era mi amiga, pero yo no sabía que las iba a utilizar para sus giras. Ella dice que no me conoce pero yo he dormido en su cama, en su casa, y ella dormía en una camita para invitados", confesaba Blanca.

Unas declaraciones que provocaron que María José entrase por teléfono al programa: "Yo a esa señora no la conozco de nada, yo soy una mujer que tengo palabra y si hemos ganado es porque esa señora falsificó una cinta mía. Es la clásica persona que coge una voz y la imita. Esta señora mañana tiene una demanda, hasta ahora no había ido a por su coche y sus cosas porque me daba pena, pero eso se acabó, ya voy a ir a por ella, le voy a quitar todo lo que tenga".

Ante la advertencia de la artista, la exparticipante de 'La Voz' no se quedaba callada y le contestaba: "¡Mentira podrida, mientes más que hablas! ¿Cómo puedes decir que no me conoces? Ven a por mí, no te tengo miedo, quítame lo que quieras, hasta las bragas me vas a quitar, cómo no me quites la mierda que tengo en las tripas no sé qué me vas a quitar".

Tras su intervención en el programa, la cantante abandonó las instalaciones de Telecinco sin querer hacer declaraciones ante la prensa. Prefirió guardar silencio y ocultarse tras los cristales tintados del vehículo en el que viajaba tras escuchar a su enemiga, anunciar en directo, que interpondrá una nueva demanda contra ella.