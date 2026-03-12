Gasolineras más baratas hoy: mapa y buscador para esquivar la subida de gasolina y diésel por la guerra en Oriente Medio

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El cierre del Estrecho de Ormuz en plena escalada bélica en Oriente Medio y el repunte del precio del petróleo han disparado el precio de los carburantes en España.

En concreto, el precio del petróleo Brent, de referencia en Europa, subía más de un 5% a las 8.16 horas, antes de la apertura de las Bolsas en Europa, manteniéndose algo por encima de la cota de los 96 dólares por barril, lejos de los 118 dólares que tocó el pasado lunes. No obstante, en la noche de este miércoles, el Brent volvió a perforar momentáneamente la barrera de los 100 dólares.

Pese a todo, el precio del crudo Brent sigue por encima de la cota de los 72 dólares que presentaba antes del ataque sobre Irán por parte de Estados Unidos e Israel.

¿CUÁNTO CUESTA LA GASOLINA Y EL DIÉSEL EN ESPAÑA?

El precio del diésel y de la gasolina se ha disparado un 14% y casi un 8%, respectivamente, en la segunda semana desde el estallido del conflicto bélico en Oriente Próximo, al calor de la tensión en la cotización del crudo por el bloqueo en el estrecho de Ormuz, que ha disparado el precio del barril de Brent.

En concreto, el precio medio del litro de diésel ha subido un 14,1% con respecto a la pasada semana, para situarse en los 1,645 euros, escalando a su nivel máximo desde finales de octubre de 2023, según datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE) recogidos por Europa Press.

En el caso del precio medio del litro de gasolina, ha repuntado un 7,7% frente al precio de hace una semana, para situarse en los 1,600 euros, su nivel más alto desde principios de agosto de 2024.

Hasta el momento los carburantes se mantienen lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

No obstante, algunas gasolineras ya ofertan ambos carburantes por encima de los dos euros, según datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, como es el caso de la ciudad Carboneras de Guadazaón (Cuenca), en donde el litro de gasolina vale 2,069 euros.

¿POR QUÉ EL DIÉSEL ESTÁ MÁS CARO QUE LA GASOLINA?

Habría que retroceder hasta marzo de 2022, en plena guerra de Ucrania tras la invasión por Rusia, para encontrar una subida de tal calibre en los precios de ambos carburantes.

Además, estos movimientos al alza, por octava semana consecutiva, han confirmado también el 'sorpasso' del diésel con respecto a la gasolina, algo que no se veía desde el estallido del conflicto en Ucrania.

Este mayor repunte en el precio del gasoil frente a la gasolina se debe, principalmente, a la dependencia de Europa de las importaciones de diésel, ya que el Viejo Continente cuenta con un déficit de este combustible, que, además, es surtido, en gran parte, de Oriente Próximo. De esta manera, su cotización internacional hace que se haya 'comido' la ventaja fiscal que tiene el diésel en España.

¿CUÁLES SON LAS GASOLINERAS MÁS BARATAS?

A continuación recopilamos las gasolineras más baratas de España, tomando como criterio aquellas que hoy ofrecen gasolina 95 y gasóleo A por debajo de 1,600 euros el litro.

Recordamos que Canarias registra los precios más bajos por su fiscalidad específica, ya que los habitantes de estas Islas, junto a los de Melilla y Ceuta, disfrutan de algunas de las gasolineras más baratas de España al aplicar un impuesto sobre los combustibles distinto al del resto del país.

La gasolinera más barata de España para llenar el depósito con gasolina 95 (la más habitual) se encuentra en Santa Cruz de Tenerife, donde el litro cuesta 0,98 euros.

En la península, la situación es algo diferente y las estaciones de servicio más baratas están más dispersas. La que ofrece el mejor precio para repostar gasolina 95 está en Amposta (Tarragona), con 1,329 euros por litro.

En el caso del gasóleo A, la gasolinera más barata en la península se encuentra en la ciudad de Murcia, con el litro a 0,99 euros.