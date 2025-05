Borja y Ana, emotivo reencuentro en 'Supervivientes' a pesar de su crisis de pareja

MADRID, 21 May. (CHANCE) -

Después de protagonizar uno de los encuentros más emotivos de 'Supervivientes', Patricia Montero se ha convertido también en la cómplice perfecta de Anita en el reencuentro con su pareja, Borja. Después de más de dos meses sin ver a su hijo Luca al que dejó en España con tan solo un año, el concursante ha reconocido en repetidas ocasiones que estaba olvidando poco a poco el rostro de su hijo, un problema que el programa ha querio socucionar.

Tras disfrutar de varias fotografías de su hijo a través de una tablet que le proporcionaba la propia Patricia, Borja también recibía la visita inesperada de su pareja con la que se fundía en un sentido abrazo que acababa con la pareja sobre la arena. "Un sueño, después del día que nació mi hijo, igual el mejor día de mi vida, no me lo esperaba que viniese, pensaba que no podía separarse de Luca tantos días" reconocía Borja. Por su parte, Ana comentaba: "Lo veo súper guapo, al pricipio vi que lo pasó fatal, super emocionado todo el rato pero ahora lo veo muy bien".

Aunque las muestras de cariño y el amor en la pareja eran más que evidentes durante el reencuentro, Carlos Sobera no perdía la oportunidad de preguntarles por la supuesta crisis que estaban viviendo antes de separarse. Conscientes del problema que estaban viviendo en su relación, Anita confirmaba: "La realidad son las dos". Por su parte, Borja hacía 'examen de conciencia' y reconocía que parte de la culpa en ese distanciamiento era suya: "Este es uno de los problemas, no me deja hablar. Son problemillas, yo estoy demasiado con el móvil, no le doy tiempo de calidad, me he dado cuenta de que tiene razón en todo lo que decía, me he dado cuenta de lo malo que tengo que cambiar".