Carlos Sainz revela el truco para no tener que hacer sus 'necesidades' en pleno Dakar

MADRID, 30 Ene. (CHANCE) -

Tras convertirse en ganador del Rally Dakar 2024 por cuarta vez en la historia, Carlos Sainz se sienta en 'El Hormiguero' reconociendo que a sus 61 años no se plantea una retirada de la competición. "Mi mujer Reyes ya me ha dado permiso pero no sé si habrá un proyecto o alguna marca que me apetezca. Si voy, intentaré hacerlo lo mejor poasible" ha reconocido el piloto sobre su futuro.

Con la edad como protagonista de muchos de los comentarios sobre su nueva azaña, Carlos reconoce que con el paso del tiempo ha visto cambios en su forma de preparar los nuevos retos: "Miras con otra filosofía pero si estás ahí crees que puedes ganar. Sinceramente, creo que los jovenes pilotos me respetan, lo bueno del deporte es que hay referencias, llegan los jóvenes y te dan una patada, eso es sanísimo y estupendo. Yo sigo pensando que puedo aunque no soy el mismo que hace 10 años".

Cuando le preguntan por las extremas condiciones de la competición y cómo gestiona sus necesidades fisiológicas cuando está en el coche, el piloto revela qué es lo que le funciona a él desde hace años. "Siempre hago lo mismso, desayuno lo mismo, la mismas cantidades y muy poco líquido. No beber mucho en el desayuno. Lo último que hago antes de montarme en el coche es echar la útima gotita" le ha explicado a Pablo Motos matizando: "Hay gente que lleva pañales pero yo lo probé y me sentía muy incómodo".

Sobre el terrible acciente que sufrió Carlos Falcón este año y que acabó con su vida, Carlos reconoce que es un deporte que tiene sus riesgos: "El mundo del motor de vez en cuando te recuerda que pueden pasar cosas, ningún piloto piensa que le va a pasar algo, si lo pensase, no corería".

Sin lugar a dudas este año ha sido muy bonito para Carlos en la competición y es que el piloto ha reconocido que la visita sopresa de su familia en la última etapa fue de lo más especial: "Me dieron una sorpresa el último día. Cuando salgo de la caravana era de noche y mi mujer estaba escondida con unos amigos que también fueron. Les agradezco a todos, fue una gan alegría".