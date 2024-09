Carmen Borrego avisa a Paola Olmedo: "Está en su derecho a hablar, pero no a mentir"

MADRID, 4 Sep. (CHANCE) -

Todo el mundo pensaba que Carmen Borrego se había quedado a cuadros este martes al conocer que su exnuera, Paola Olmedo, había dado una exclusiva a la revista Semana hablando de las Campos y de su relación con José María Almoguera... pero no.

La colaboradora no ha acudido este miércoles a 'Vamos a ver', pero sí ha entrado por teléfono para aclarar cómo se encuentra tras las palabras que ha tenido su exnuera: "Para mí es duro volver a trabajar y tener que hacerlo con este tema otra vez".

Asegurando que "he leído muy por encima la entrevista, más me la ha comentado que leído", ha dejado claro que "la única que no se sorprende de que haya hablado soy yo, yo siempre he sabido que iba a hablar".

Además, ha dejado claro que "no voy a hablar nunca mal de ella porque es la madre de mi nieto y por encima de todo y de todos está mi nieto y mi hijo", pero ha advertido que Paola "está en su derecho a hablar, pero no a mentir" porque "las mentiras tienen las patitas muy cortas".

Sin pelos en la lengua ha vuelto a aclarar que la exclusiva anunciando que iba a ser abuela "la hice con su consentimiento, lo único que cambió en el último momento es que ellos iban a salir y al final no", ya que "jamás en la vida hubiese vendido un embarazo sin la autorización de ellos".

Al igual que su sobrina, ha explicado que "el único problema que hubo en ese momento es que salieron los audios de ella" y ha dejado claro que "la relación con mi hijo, depende fundamentalmente de él, mis mensajes a él son siempre los mismos, 'aquí estoy y estaré, necesito ver a mi nieto'" porque "mi nieto no es culpable de nada y tiene derecho a ver a su nieta".

Además, ha tenido también unas palabras para su sobrina que se estrenaba en el plató de 'Vamos a ver': "A mí trabajar contigo me gusta, aprendimos hace mucho tiempo a respetarnos, hemos vuelto a tener una relación muy bonita, estoy encantada con el embarazo de Alejandra, ya le he dicho que se lo voy a criar yo... aunque ellos van a ser unos padrazos".

Tras su intervención en el programa, la colaboradora se ha dejado ver en las inmediaciones de su casa junto a su marido y no ha querido hacer más declaraciones... pero su rostro lo decía todo: de nuevo la polémica sacude a su familia.