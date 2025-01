Carmen Borrego y José María Almoguera dan un paso más en su acercamiento

MADRID, 29 Ene. (CHANCE) -

Cada día más cerca de su madre a pesar de la complicada situación familiar que han vivido en los últimos meses, José María Almoguera ha recurrido a su compañera y confidente en 'Gran Hermano Dúo', María, para reconocer que su estancia en la casa le está ayudando a analizar todo lo que ha pasado y tener más claro que nunca que quiere reconciliarse con su madre.

Tras haber proagonizado uno de los engfrenamienos familiares más polémicos del pasado año, el nieto de María Teresa Campos parece estar dispuesto a retomar la relación con su madre, aunque no por encima de todo: "Mis aspiraciones son solucionar las cosas pero no lo haría a cualquier precio, mientras que ninguno de los dos hagamos algo negativo hacia la otra persona, mi intención es solucionarlo todo".

Emocionada desde plató al escuchar estas palabras de su hijo, Carmen Borrego dejaba muy claro públicamente que sus brazos siempre estarán abiertos para su hijo. "Me emociona, me encanta los consejos que le da María, él sabe que yo estoy aquí defendiéndolo y voy a seguir haciéndolo, estoy loca por abrazarlo" reconocía Carmen sin poder esconder la emoción y el brillo en sus ojos. Como madre, la hermana de Terelu Campos reconocía que para ella ha sido muy duro no poder tener a su hijo al lado y por ello cree que tienen pendiente una conversación para que esto no vuelva a pasar: "Yo he sufrido mucho con este tema, él también, yo le he abierto los brazos siempre y ahora más. Creo que hay que tener una conversación, cuando hay amor parece que vale con el abrazo, pero nos debemos los dos una conversación sin enfadarnos, hay que discutir sin enfadarnos, sobre todo entre madre e hijo".