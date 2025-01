David Broncano se acuerda de Pablo Motos en su gran noche y dedica un premio a 'El Hormiguero'

MADRID, 15 Ene. (CHANCE) -

Si ha habido un triunfador claro en la entrega de los Premios Iris de la Academia de la Televisión que se han celebrado este martes en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío de Madrid, ese es sin duda David Broncano. Imparable desde el estreno de 'La Revuelta' en TVE el pasado septiembre, el de Jaén ha recibido el galardón a 'Mejor presentador de programas de entretenimiento', mientras que su programa se ha hecho con la 'Mejor dirección de programas', 'Mejor guión de entretenimiento' y 'Mejor programa de entretenimiento', imponiéndose a formatos tan potentes como 'El Hormiguero'.

Muy emocionado, Broncano aprovechaba el momento para 'dedicar' su reconocimiento al programa presentado por Pablo Motos, confesando que "tener un rival duro te hace jugar mejor". "Sé que hago muchas bromas con ellos pero os juro que no es irónico" ha asegurado, admitiendo que su rivalidad con el programa de las hormigas de Antena 3 ha tenido un papel muy importante en su éxito.

"El de presentador era premio con tremendos candidatos, o sea que muy contento la verdad. La competencia de este año era bien fuerte. Con todo lo que ha pasado este año y demás con el programa evidentemente hay una pequeña burbuja ahí que se está haciendo y esperamos que se haga más grande. Suponía que podía pasar, pero estoy súper contento, sí" ha confesado.

Como ha explicado, "la dedicatoria primera se la he agradecido a 'El Hormiguero'. No era irónico. Sí, es en serio. Parecía que podía ser un poco cachondeo y tal, pero lo he dicho en serio porque, bueno, no repito todo el speech, todo el discurso dentro. He venido a decir que el hecho de que el Hormiguero sea un programa tan potente y tan fuerte y tan importante desde hace tantos años, nos ha hecho ser a nosotros mejores y nos ha puesto mucho las pilas respecto a lo que hacíamos en Movistar y nos ha hecho tomárnoslo aún más en serio, pensar más el programa para ver cómo podemos competir con un programa tan grande". "Entonces, bueno, lo agradezco a ellos y a la gente que nos ha dejado llevar por las etiquetas que nos habían puesto en verano de que este programa era el auténtico demonio y que buscaba el comunismo en Europa. Entonces, bueno, agradezco también a la gente que confió y que lo ha visto y que le ha gustado" ha añadido pletórico.

Su clave para mantener los pies en el suelo siendo el presentador estrella del momento, como asegura, es "considerar lo que hago un trabajo. Tampoco hago nada especial por ello. Intentar hacerlo como si fuese una cosa puramente mi trabajo, sin añadirle la parte que tiene a veces la tele y tal, más allá de eso, del mundo del espectáculo y tal. Entonces, intento tomármelo como un artesano. Voy allí, hago mi trabajo y luego me voy a jugar al tenis".

El bagajel gran momento profesional, que está viviendo, que su vida personal esté en el punto de mira y que interese su relación sentimental con la actriz Silvia Alonso. "Preferiría que no pasase. Que se interesen por mi vida personal me parece bien, pero bueno, te siguen, te hacen fotos por ahí en momentos tuyos privados y demás, y están todo el rato publicando cosas... Pues hombre, preferiría que no pasase, pero a su vez lo llevo bien, ¿eh? O sea, en un mundo ideal es como, si pudiese hacer mi trabajo y que fuese bien, y encima no tener encima ese foco mediático tan grande, sería mejor, pero como es imposible y va con esto, lo llevo con tranquilidad y con pragmatismo y me parece bien" sentencia, consciente de que la fama va en el 'cargo'.

Una noche muy especial en la que Broncano ha lanzado un mensaje a Pablo Motos al confesar que no le importaría volver a 'El Hormiguero' para enterrar el hacha de guerra: "Por mí sí, claro. Sobre todo por quitarle un poco de peso a la pelea mediática que hay ahí. Yo sé que yo he contribuido a ella también, pero creo que desde un poco desde la broma y tal, por mí no habría problema. Pero bueno, también entiendo, lo digo un poco tranquilamente, que igual no es el momento ahora y demás. Pero bueno, ya tengo un montón de amigos ahí, me encantaría".

