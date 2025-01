David y María, de 'LIDLT 6', se declaran del team Montoya

MADRID, 26 Ene. (CHANCE) -

David y María de 'La isla de las tentaciones 6' se han dejado ver juntos ante las cámaras y han hablado de la nueva edición que se está emitiendo en Telecinco: "Está siendo brutal, es un programa maravilloso", aseguraban.

Tanto David como María han reconocido ser del team Montoya y no creen que el sevillano exagere sus sentimientos, tanto es así que ella comenta: "Me encanta Montoya, creo que es un tío súper real, a mí me emociona".

Por su parte, David ha explicado que "me caen bien los dos, la verdad, y no pienso que Montoya exagere... Sí que es verdad que ahí se pasa fatal y al final ves a tu novia con otro en la cama. El chico es intenso, pues se rompe la camisa y lía la de Dios, pero no lo veo exagerado para nada".

Además, María también manifiesta su admiración por Manu, ya que "es 100% tentador, 100% made in isla de la de las tentaciones", por lo que está segura de que va a dar mucho contenido en esta edición.