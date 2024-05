Gorka y Andrea... por fin se produce su encuentro en 'Supervivientes'

MADRID, 29 May. (CHANCE) -

Cuando se cumple su primer aniversario como pareja, Gorka y Andrea Morate se reencuentran en 'Supervivientes' a pesar de la insistencia de la joven en mantenerse al margen del revuelo mediático que ha provocado el concurso de su chico. Visiblemente nerviosa, pero con muchas ganas de abrazar a su pareja, Andrea.

Lejos de disfrutar de un encuentro fácil, Gorka tuvo que enfrentarse a una dura prueba, llegar a Cayo Gallo a nado a pesar del fuerte viento que azotaba la costa durante el desafío. Agotado, Gorka llegaba al pequeño islote sin esperar el emocionante reencuentro con su chica. Tras rechazar una deliciosa tortilla de patatas por leer una carta de sus padres, Gorka se fundía en un tierno abrazo con su pareja. "Es el mejor día de mi vida, el mejor" reconocía el concursante.

Ante los constantes ataques por parte de sus compañeros de que entre él y Marieta ha podido haber algo más que una amistad, Gorka sentenciaba: "Nunca he dudado de todo lo que quiero a Andrea, ni un segundo. Está haciendo un esfuerzo por estar aquí, yo sé el esfuerzo que está haciendo por apoyarme, sin palabras". Sobre lo primero que quería aclarar con su pareja, Gorka comentaba: "No sé lo que se ha podio ver fuera, a ver si confía de verdad en mí, no lo dudaba pero necesitaba sentirlo, no me acordaba de su olor".

Emocionado por el reencuentro, Gorka no dudaba en reconocer ante las cámaras que en un futuro le gutaría casarse con ella: "¿Tú qué quieres que se lo pida en directo?... Lo voy a hacer, pero no puedo hacerlo a bote pronto. Soy muy trdicional, le voy a pedir la mano a su padre primero".

EL 'CARA A CARA' CON LOS COMPAÑEROS

Antes de regresar a España, Andrea tuvo la oportunidad de pasar la noche en Cayo Paloma junto a Gorka y conocer al resto de concursantes de esta edición. Muy tímida, la joven se puso frente a las personas que han acusado a su pareja de infidelidad en la isla con Marieta. "Habíais dudado incluso de si existía Andrea, aquí la tenéis" explicaba Gorka en el encuentro. "La verdad es que no tengo nada que decirles" comentaba Andrea tras su 'cara a cara' con Marieta y Miri.