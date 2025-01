José María Almoguera y Carmen Borrego protagonizan el momento más emotivo de 'GH DÚO' con su acercamiento en directo

MADRID, 8 Ene. (CHANCE) -

Los concursantes de 'Gran Hermano Dúo' ya han disfrutado de sus primeros días en la casa de Guadalix y José María Almoguera ha sido el elegido para enfrentarse a la primera 'curva de la vida' de esta nueva edición. En plató, la propia Carmen Borrego analizaba las palabras de su hijo en la distancia reconociendo: "Los primeros días incluso lloré, me dio la sensación de que estaba solo, ahora lo veo más cómodo, haciendo bromas, espero que se le conozca del todo. A pesar de todo es un tío simpáatico, conocer a Jose es conocer la nobleza".

A pesar del distanciamiento entre madre e hijo, Carmen reconocía en plató: "Me he tirado tantos meses sin verlo que hacerlo me produce felicidad, intentas tener una relación con tu hijo y tenerlo lejos es muy complicado, las que sean madres me entenderán". En cuanto a qué es lo que peor llevará su hijo de este encierro, comentaba: "José María es un padrazo y lo peor que llevará es no ver a su hijo, es muy niñero y a mí se me cae la baba".

Durante la gala, José María se enfrentaba a su vida haciendo un repaso por los momentos más felices de su vida, pero también por los más complicados para él ante la atenta mirada de Carmen Borrego que no perdía detalle desde plató sin poder contener las lágrimas. "El divorcio de mis padres fue una pequeña bajada, yo tenía cinco años y no tengo recuerdos. Nunca llegas a entender que dos personas que se han querido lo suficiente como para ejendrar a un niño se dejen, con el tiempo lo entendí" comenzaba reconociendo el joven.

Como no podía ser de otra forma, José María hacía referencia a su pareja y madre de su hijo Paola Olmedo: "El día 14 de mayo me casé enamoradísimo y pensando que era para siempre, pero no lo fue, gracias a ella puede tener mi familia, el mejor momento de mi vida sin duda, sigue siéndolo, mi hijo". Al hacer un recorrido por su vida, el hijo de Carmen también hacía una parada en uno de los momentos más duros de su vida, el fallecimiento de sus dos abuelas a las que estaba especialmente unido. "Tuve el fallecimiento de mis dos abuelas, dos pilares de mi vida, estaba muy unido a ellas, por igual, las quería como a mis padres, mis abuelas han estado ahí siempre que las he necesitado, incluso sin necesitarlas, después de ello vino el divorcio que fue muy duro porque me divorcié queriendo, actualmentre somos amigos y espero que siga siendo así" reconocía José María.

Lleno de positividad y con muchos proyectos en mente para el próximo año, el nieto de María Teresa Campos dejaba muy claro que el 2025 tendrá una reconciliación. "Vuelvo a estar en un momento con muchos proyectos, muchos cumplidos y muchos por cumplir, entre ellos estar aquí. Quiero volver a retomar la relación con mi familia, con mi madre y con toda la familia que durante un mal tiempo no la he tenido" explicaba José María durante la curva de su vida. "Hay cosas que no son reparables pero espero volver a ser lo que éramos. Espero que el 2025 sea un año maravilloso, que todo se supere y se quede como un pequeño bache" añadía.

Teniendo la oportunidad de mirarse a los ojos, madre e hijo se emocionaban al verse de nuevo y era el joven el que aprovechaba la ocasión para agradecerle a su madre todo lo que le ha dado: "Gracias por todo, por la infancia y por todo, espero que en 2025 las cosas sean de otra manera".