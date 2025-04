Koldo, al límite de sus fuerzas, a punto de abandonar 'Supervivientes'

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Habiéndose covertido en uno de los concursantes más queridos de esta edición de 'Supervivientes', Koldo ha estado a punto de abanonar la experiencia debido a un aviso de su cuerpo. Tras tener que ser evacuado de la playa debido a fuertes mareos y dificultad para respirar, el equipo médico del programa le trasmitía que podía continuar con el concurso debido a que no presenta ningún problema que le impida seguir con la aventura hasta que la audiencia lo decida.

"Me gustaría hacer muchas cosas pero el cuerpo me dice que hasta aquí, estoy pagando el intentar ser un jovenzuelo, tengo 66 años y es eso, triste porque la experiencia es maravillosa, me están cuidando de la repera" reconocía el concursante al conectar con Carlos Sobera durante la gala de 'Tierra de Nadie'. Feliz de haber llegado hasta aquí, Koldo pedía a la audiencia que no le salvara en esta ocasión y que le permitiera abandonar el concurso como el resto de sus compañeros y no por la puerta trasera.

"Yo me encuentro bien pero estoy sin masa muscular, lo que más me duele es decepcionar a los que me están apoyando, esta vez les tendré que decir, dejarme salir por la puerta de enfrente y no por la de atrás" pedía Koldo a la audiencia que le ha salvado durante todas estas semanas. En medio de este pequeño contratiempo, Koldo también recibió la llamada de su mujer, Joana, en la que ella le trasmitió toda la fuerza y el cariño incondicional de su familia para que siguiera adelante con la aventura.