Silvia Bronchalo recuerda, entre lágrimas, la infancia de su hijo Daniel Sancho

MADRID, 14 Feb. (CHANCE) -

Una semana después de conocer los motivos por los que Silvia Bronchalo ha decidido a hablar, ha vuelto a 'De viernes' para desgranar en esta ocasión los aspectos más desconocidos de la vida de su hijo Daniel Sancho. La madre del hijo mayor de Rodolfo Sancho ha echado la vista atrás para contar cómo fue su relación con el intérprete, cómo fue el nacimiento de su hijo, su infancia, su adolescencia hasta el día en que Daniel saltó a los informativos como el asesino del cirujano colombiano, Edwin Arrieta.

Daniel "fue un niño feliz, era muy alegre, súper listo, le gustaba mucho leer", dice Silvia que recuerda que a los dos les gustaba mucho ir al cine, a restaurantes, "probar comida de distintos países"; pasear con su perra y practicar deporte. Precisamente Silvia ha explicado que entre las actividades que compartían estaban patinar, montar en bici: "Tenía mucha facilidad para los deportes, recuerdo que aprendió a patinar en cinco minutos".

Silvia Bronchalo se ha roto cuando Santi Acosta le ha hecho evocar un día en la infancia de Daniel Sancho. "Volvería a muchos momentos", ha dicho entre lágrimas antes de responder, como cualquier madre, que recuerda el olor de su hijo cuando era pequeño. Después no ha tardado en trasladar su memoria a un día de verano en la playa de Fuengirola: "Ponían un cine de verano y había gente con sillas y nosotros no teníamos y él me dijo 'mamá, yo te hago una butaca' y excavó y me hizo una. Me pareció tan tierno que me acuerdo con mucho cariño".