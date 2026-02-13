Desalojada la residencia privada de Aldeamayor Golf (Valladolid) ante el desbordamiento del arroyo próximo

Patio interior de la residencia Jireysa en Aldeamayor Golf. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias registradas por el temporal han provocado el desbordamiento de un arroyo próximo a la residencia privada Jireysa situada en la Urbanización Golf de Aldeamayor de San Martín (Valladolid), lo que ha obligado a desalojar dicho centro para evitar situaciones de riesgo.

El alcalde del municipio, Roberto Martínez, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que el agua acumulada en la zona, donde confluyen varios arroyos, afecta especialmente a la residencia de mayores Jireysa, rodeada por una gran balsa de agua y donde se ha inundado el patio interior. Efectivos de Protección Civil y Bomberos de la Diputación de Valladolid se encuentran en el lugar para achicar agua con el empleo de una motobomba.

El regidor, que se encuentra en el lugar, ha explicado que se va a proceder a la evacuación de los residentes del centro. De hecho, la dirección del mismo ya ha solicitado a familiares de usuarios que acudieran para hacerse cargo de ellos provisionalmente, si tenían posibilidad.

A este respecto, la directora de la residencia, Ana Alonso, ha indicado que el centro cuenta con 45 residentes, de los cuales 23 van a ser reubicados en otros centros y el resto serán acogidos por sus familiares en sus propias casas. "La verdad es que la situación tiene mala pinta porque se ha desbordado el arroyo próximo, tenemos un metro de agua en el patio y sale también el agua por los inodoros, así que lo más seguro es evacuar porque se trata de personas vulnerables", ha apuntado la responsable de la residencia.

Ya a primeras horas de la madrugada se recibían distintos avisos de propietarios de chalés ubicados en las calles Cubera y Cardiel en los que los vecinos afectados advertían de que el agua estaba anegando sus garajes, en alguno de los casos hasta alcanzar más de un metro de altura, lo que ha obligado a intervenir a los Bomberos de la Diputación para achicar dichos inmuebles, tal y como han relatado a Europa Press el edil de Centristas, Félix Antonio Calleja Bolado.

BANDO MUNICIPAL

Por otro lado, una bando municipal advierte a los vecinos de Aldeamayor y de Boecillo de que las infraestructuras hidráulicas situadas en el paraje conocido como El Barco de los Frailes, en el primero de ambos municipios, se encuentran anegadas por completo debido a la crecida del río Duero y han dejado de funcionar.

Ante esta situación, se avisa de que se dispone de agua almacenada tan solo para cuarenta horas, de ahí que se aconseja a los vecinos de ambos municipios realizar un uso racional del agua, evitar consumos innecesarios y que realicen acopio de agua embotellada para usos esenciales este fin de semana.