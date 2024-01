Sofía Cristo sale en defensa de Bertín Osborne en su polémica con Gabriela Guillén

MADRID, 5 Ene. (CHANCE) -

En un momento en el que Bertín Osborne está siendo de lo más criticado por su actitud frente al embarazo y posterior nacimiento del hijo de Gabriela Guillén, Sofía Cristo ha levantado la voz esta mañana desde el plató de 'Espejo Público' para defender al presentador de televisión.

La dj ha asegurado que no entiende porqué se está criticando tanto a Bertín por no haber tomado preocupaciones en sus relaciones sexuales con Gabriela cuando ella también tiene parte de culpa al no exigirle ningún método anticonceptivo: "Es mayor para decirle 'ponte un condón'".

Además, la hija de Bárbara Rey ha asegurado que ella ha tenido pocas relaciones con hombres, pero cuando las ha tenido ha dicho "sin condón aquí no entra" y eso es lo que debería haber hecho Gabriela en el caso de que el cantante se negase a utilizar protección.

Por último, Sofía ha confesado que es "lícito" que se vaya a hacer cargo económicamente de su hijo -en el caso de que se confirme tras las pruebas de ADN que es su hijo-, pero que entiende que no quiera ejercer como tal.

De esta manera, la dj ha dejado claro cuál es su postura respecto a esta polémica de la que se lleva hablando durante meses, explicando que no entiende las críticas que ha recibido el cantante cuando la responsabilidad es de ambos, no solo de él.