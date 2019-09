Publicado 27/09/2019 12:28:42 CET

Parece que Álex Lequio no atraviesa su mejor momento. El hijo de Ana Obregón y Alessandro Lequio se encuentra inmerso en un nuevo tratamiento en su lucha contra el cáncer, algo que no le ha quitado su sonrisa ni sus ganas de bromear. Aunque el joven emprendedor tenía una inauguración pendiente este mismo viernes, finalmente no va a poder asistir por un "arresto domiciliario".