Amelia Bono anuncia que está de nuevo enamorada: "Me hace bien y estamos muy felices"

MADRID, 5 Dic. (CHANCE) -

Amelia Bono ha anunciado a través de sus redes sociales que está de nuevo ilusionada en el amor. A través de una bonita fotografía, la influencer se ha sincerado con su comunidad de seguidores y ha confesado que está "en una etapa bonita y tranquila".

Desde su separación definitiva con Manuel Martos no la hemos vuelto a ver al lado de nadie. Hasta hoy. Amelia ha anunciado que se encuentra "en una etapa bonita, tranquila, con una sonrisa que me sale sola y con el corazón bastante en calma". Agradecida "por lo que llega, por lo que suma y por sentirme tan feliz", Amelia ha asegurado que "hay una persona especial en mi vida".

Una persona que "me hace bien y que estamos muy felices" y con la que espera vivirlo "en paz, sin curiosidades que pesen". "Que nos dejen tranquilos, que podamos ser felices a nuestro ritmo, a nuestra manera", ha añadido.

Por último, la hija de José Bono ha agradecido a todos sus seguidores por "estar, por acompañarme con tanto cariño siempre, por leerme, por formar parte de esta pequeña familia virtual que tanto significa para mí". "Me hace ilusión poder compartir estas cosas con vosotros y sentir vuestro apoyo y cariño siempre", ha escrito.