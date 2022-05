Ya está aquí la colaboración más esperada por los fans de Amaia y Aitana: 'La Canción Que No Quiero Cantarte'. Una ruptura amorosa es el centro de este tema y como la protagonista, en este caso Amaia, quiere hacer entender a su examor que no quiere mantener ningún tipo de contacto con él. Se trata de la primera canción que comparten las artistas desde que participasen en Operación Triunfo y, por supuesto, no está exenta de polémica. (Fuente: Youtube)