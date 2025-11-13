Ana Mena y Óscar Casas debutan como pareja 'oficial' en su primer aniversario de amor

A pocos días de celebrar su primer aniversario de noviazgo, Oscar Casas y Ana Mena han 'oficializado' su relación asistiendo juntos a la entrega de los premios Glamour Women of the Year 2025 que se han celebrado este miércoles en Madrid. A pesar de que muy tímidos han preferido no posar juntos en el photocall, en el interior de la gala sí que les hemos podido ver ocupando la misma mesa y derrochando cercanía y gestos de complicidad. Miradas, sonrisas, conversariones al oído... y un selfie para el recuerdo en el que Ana, consciente de que la prensa les estaba grabando, ha dedicado un sonriente saludo a las cámaras levantando los dedos en gesto de victoria.