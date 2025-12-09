Carmen Borrego confirma que su hijo se encuentra bien tras la operación

Carmen Borrego sale de casa de su hijo José María Almoguera tras la intervención - EUROPA PRESS REPORTAJES

MADRID, 9 Dic. (CHANCE) -

Después de días especialmente complicados para la familia de Carmen Borrego debido al estado de salud de su hijo José María Almoguera, ha sido la propia colaboradora de televisión la que ha dado la 'última hora' sobre la evolución de su hijo tras la operación a la que se ha tenido que someter debido a un problema con el marcapasos que llevaba.

En todo momento arropada por su marido y gran apoyo, José Carlos Bernal, Carmen abandonaba el domicilio de su hijo tras haberle acompañado en sus primeras horas fuera del hospital. "Todo bien, gracias a Dios, todo muy bien" reconocía la hija de María Teresa Campos. "Cuando ya pasan las cosas es cuando uno respira. Pero todo ha ido bien, que es lo importante, ¿vale?" insistía asegurando que su hijo se encuentra bien tras la intervención. Caminando bajo la lluvia e intentando protegerse de ella con la capucha, Carmen recorrió a toda prisa los metros que separaban el domicilio de su hijo de su vehículo en el que se marchó de regreso a casa junto a José Carlos.

Sin lugar a dudas, los días previos a la intervención han sido especialmente complicados para José María que optaba por el silencio ante los medios intentando mantener sus rutinas diarias a pesar del nerviosismo más que habitual en estas situaciones. Como no podía ser de otra forma, su pareja María se ha convertido en un gran apoyo en estos días en los que 'la jerezana' no se ha separado de él en ningún momento.