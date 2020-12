Ana Obregón recuerda a Aless Lequio días antes de las Campanadas

Cada vez falta menos para las Campanadas y la auténtica protagonista de este día tan especial será Ana Obregón, encargada de presentar, junto a Anne Igartiburu, la despedida del 2020 en RTVE. Y la celebrity ha querido compartir en redes sociales un nostálgico mensaje recordando a su hijo Aless, al que tendrá muy presente en estas fechas tan especiales. Así, Ana ha confesado que a Aless le encantaba la Navidad y gracias a el vivió las 27 navidades más felices de su vida. "Ahora me toca a mi mirar al cielo para ver la estrella que más brilla y sentir tu luz que me da fuerzas para vivir esta Navidad que ya no es Navidad y que ya nunca lo será sin ti", ha escrito.(Fuente: Europa Press/Instagram)