Isa Pantoja se pronuncia tajante sobre la subasta de Cantora por las deudas de su madre

Isa Pantoja durante el desfile de Aurora Gaviño en la Semana Internacional de la Moda Flamenca, SIMOF 2026 - EUROPA PRESS

MADRID, 30 Ene. (CHANCE) -

Isa Pantoja ha roto su silencio sobre el complicado momento que atraviesa su madre Isabel Pantoja después de que haya salido a la luz que ha perdido definitivamente Cantora por su mala gestión económica, y de que la revista Lecturas haya desvelado que la finca saldrá a subasta pública en febrero después de que la tonadillera dejase de pagar hace cinco años la hipoteca de 12.000 euros mensuales que pesaba sobre el cortijo, acumulando una deuda con el banco de más de 2 millones de euros.

La concursante de 'Decomasters' ha reaparecido en el desfile de la diseñadora Aurora Gaviño en la jornada inaugural del Salón Internacional de Moda Flamenca de Sevilla (SIMOF) en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la ciudad andaluza y, a pesar de que Cantora fue su hogar durante muchos años, se ha desmarcado completamente de su subasta pública, dejando entrever que no le ha afectado en absoluto este asunto.

"Ni idea, de verdad. Ni idea chicos, ni idea" ha expresado tajante, dejando en el aire si le da pena que su madre haya sido desahuciada de Cantora por sus deudas.

Además, y después de que Asraf Beno revelase que Isa todavía no ha dado el paso de quedar con Kiko Rivera para acercar posturas después del perdón público en televisión reconociendo que se había portado mal con ella, la hija de Isabel Pantoja ha evitado responder a la pregunta de si ella tampoco se fía de su hermano, y si sigue sin tener clara su reconciliación por miedo a sufrir. El momento, ¡en el siguiente vídeo!