Andy Morales gana el Premio Latino de Oro y publica 'Marioneta'

Andy Morales, integrante del que ha sido el duo 'Andy y Lucas' ha ganado el Premio Latino de Oro a la Trayectoria como una de las Voces más Icónicas del Pop en una gala celebrada en el Teatro Infanta Isabel. Agradecido y emocionado ha recibido el galardón y ha estrenado su nueva canción 'Marioneta' después de la ruptura con Lucas. El próximo paso para el cantante es la publicación del nuevo álbum, que se llamará 'Solo' y que presentará su nuevo tour en el Teatre Coliseum de Barcelona el 29 de abril de 2026.