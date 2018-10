Makoke no está pasando por uno de sus mejores momentos dentro de la casa de Gran Hermano Vip. Estos días han sido fechas muy señaladas para la ex modelo y no ha podido evitar acordarse. Una de ellas ha sido el segundo aniversario de su boda con su ex Kiko Matamoros. La pareja decidía romper su relación unas semanas antes de entrar en el concurso debido a los rumores que apuntaban a una supuesta infidelidad por parte de Kiko Matamoros.