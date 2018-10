Ariana Grande y Pete Davidson han roto. Según TMZ, la artista y el humorista, habrían puesto este fin de semana punto final a su noviazgo. Fuentes cercanas a la pareja dicen que ambas partes reconocieron que no era el momento adecuado para que su relación funcionase. Aseguran también que Ariana y Pete han terminado de una forma muy bonita porque la ahora ex pareja aún se ama. Además, no descartan retomar la relación en el futuro.