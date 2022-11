Beyoncé, Adele y Harry Styles los más nominados en los Grammy 2023, donde también triunfa Rosalía

Beyoncé, Adele, Harry Styles y Lizzo copan las principales nominaciones para la 65 edición de los Premios Grammy, que también incluye entre los candidatos a la española Rosalía y el puertorriqueño Bad Bunny. En la categoría Mejor álbum del año competirán muchos artistas, entre los que destacan Adele, Harry Styles, Beyoncé, Abba, Bad Bunny o Coldplay. Varios de ellos repetirán en Grabación del año, en la que se ha nominado, entre otros, a 'Don't shut me down', de ABBA; 'Easy on me', de Adele; 'Break my soul', de Beyoncé; o 'As it was', de Harry Styles. (Fuente: Youtube)

Más información Puerto Rico