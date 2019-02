Beyoncé y Jay Z han convertido a Meghan Markel en la protagonista de 'The BRIT Awards'. La pareja quiso agradecer de una manera muy especial su premio a 'Mejor Grupo Internacional' por su álbum 'Everything is love', dando las gracías públicamente en un vídeo que la cantante ha subido a su cuenta de Instagram y que no ha dejado indiferente a nadie.