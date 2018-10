Hace varios días Camila Cabello levantaba a las redes sociales anunciando las primeras fechas de su gira mundial 'Never Be The Same Tour 2018'. Pero ha sido hoy cuando la cantante ha querido confirmar que España se trata de uno de los destinos confirmados de su gira. Será el 26 de junio cuando Camila llegará a Barcelona para cantar en el Sant Jordi Club y el 27 de junio cuando Camila cantará ante miles de fans en el Wizink Center de Madrid.