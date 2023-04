Desde que salió a la luz el nacimiento de la pequeña Ana Sandra y Ana Obregón confesó que no se trataba de su hija, sino de su nieta , la presentadora no deja de acaparar titulares. ¿Los últimos? Que mantiene una tensa relación con Alessandro Lequio, que no estaría de acuerdo con la decisión de la bióloga y se habría negado a que la niña llevase su apellido.(Fuente: Instagram/ Europa Press)