Alejandra Rubio vuelve a sorprender y se estrena como escritora... ¡Lanza su primera novela!

Archivo - Alejandra Rubio asiste al acto por el 18º aniversario de la colaboración entre Ausonia y la AECC en la lucha contra el cáncer de mama, a 14 de octubre de 2025, en Madrid (España). - EUROPA PRESS REPORTAJES - Archivo

MADRID, 25 Feb. (CHANCE) -

Una vez más Alejandra Rubio nos ha vuelto a sorprender, esta vez mostrando una faceta suya como escritora de novelas desconocida hasta el momento. En medio del duro enfrentamiento familiar que ha protagonizado en los últimos días con su pareja Carlo Costanzia frente a Laura Matamoros, Alejandra Rubio ha lanzado su primera novela 'Si decido arriesgarme'.

Aunque hasta el momento la hija de Terelu Campos había mantenido en secreto este nuevo proyecto profesional en el que estaba inmersa, la joven ha recurrido a las redes sociales para anunciar que su primer libro ya se puede adquirir en preventa. "No podía esperar más para contaros que HE ESCRITO MI PRIMERA NOVELA!!?? Sabéis lo apasionada que soy de la lectura y esto ha sido un sueño para mi! Han pasado dos años desde que empecé este proyecto con @editorialplaneta @esencia_ed y no puedo estar más agradecida por todo el proceso y el cariño que le hemos puesto" ha escrito Alejandra junto al lanzamiento de su nueva novela en la que se tratan temas como el triángulo amoroso, la traición y el amor incondicional.

Aunque la novela saldrá a la venta el próximo 13 de mayo, Alejandra ha aprovechado la publicación para agradecer a sus editoras lo mucho que le han ayudado en este proceso: "Gracias a mis editoras Esther y Val, sois las mejores sin duda y a Carla por estar siempre al pie del cañón!. Este libro es un trozo de mi y estoy deseando que podáis leerlo".

A la espera de poder disfrutar de esta historia de amor, la sinopsis adelante algunas píldoras que nos hacen pensar que la joven podría haberse inspirado en personas que han formado parte de su vida ocupando un papel muy importante. Ulises, uno de los personajes de la novela, aparece retratado en la sinopsis como "recién salido de prisión y cuyo pasado nadie se atreve a mencionar. Guapo, tatuado y con una mirada que desarma".