La confesión más dolorosa de Adara: "Yo no he dejado a nadie"

La ruptura de Adara Molinero y Rodri Fuertes va camino de convertirse en uno de los culebrones de este inicio de 2021. Eran los fans de la ganadora de "Gran Hermano Vip" los que daban la señal de alarma al constatar que la madrileña había borrado sus fotografías con su novio en Instagram y había dejado de seguir al influencer en redes sociales. Pero hace unos minutos, la ex de Hugo Sierra ha vuelto a pronunciarse sobre el fin de su idílico romance. "Esta va a ser la última vez que me pronuncie sobre este tema. Yo no he dejado a nadie", ha confesado tan rotunda como tajante Adara.(Fuente: Europa Press/Instagram)