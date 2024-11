Tras abrirse en canal en televisión, sincerándose como nunca sobre sus sentimientos sobre Bertín Osborne once meses después del nacimiento de su hijo, Gabriela Guillén ha asegurado no odiar al cantante y ha manifestado que su único propósito es educar a su hijo en valores y amor. Aunque por otra parte Gabriela no descarta un posible encuentro de Bertín con su pequeño en las próximas fiestas navideñas.